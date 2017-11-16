واتساب يطلق ميزة جديدة في الرسائل الصوتية

متابعات(صدى):

قال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيقات، أن خدمة التراسل الفوري واتساب على اختارت طريقة جديدة لإرسال الرسائل الصوتية، لتحسين التجربة، خاصةً أنها تفرض على المستخدمين إبقاء أصابعهم على زر الميكروفون إلى حين انتهاء التسجيل.

وأضاف الموقع في بيان اليوم الخميس، إنه عثر على ميزة جديدة تسمح بتسجيل الرسائل الصوتية دون الحاجة لإبقاء الأصبع على زر الميكروفون.

وكانت واتساب، التي تملك أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهرياً، قد أطلقت ميزة الرسائل الصوتية أول مرة في عام 2013، ولكنها لم تقم بتحديث الميزة منذ ذلك الحين، مع أنها قدمت إمكانية الاتصال الصوتي ثم المرئي لاحقًا.