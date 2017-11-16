بالفيديو.. تعذيب طفل على يد معلم بالرياض يثير غضب النشطاء

عادل الحربي(صدى):

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيع العقوبة على إدارة مدرسة التربية الفكرية، والمعلمين لتقاعسهم عن أداء دورهم الحقيقي رقابة الطلاب، جاء ذلك ردا على مقطع فيديو، نشرته والدة الطفل، سامي عامر القحطاني، يظهر تعرضه للتعذيب على أيد أحد المعلمين.

أظهر المقطع المنشور آثار التعنيف على بعض المناطق في جسد الطفل خاصة الذراع والظهر، وقد ناشدت الأم وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسببين في هذه الحادثة، قائلة: ” كيف يحصل المعلمون على رواتبهم ويتركون الأطفال بلا رعاية أو اهتمام ” .