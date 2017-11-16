علماء فضاء يكتشفون كوكبا جديدا صالحا للحياة

نورة الشهري(صدى):

اكتشف علماء فضاء كوكبا جديدا صالحا للحياة في مسافة قريبة جدًّا من الأرض.

وأطلق المرصد الأوروبي الجنوبي، على هذا الكوكب الصغير اسم ” روس 128 بي ” ، مشيرا إلى أنه يبعد 11 سنة ضوئية عن الأرض، وهي مسافة ضئيلة جدًّا في المقاييس الفلكية.

ورصد هذا الكوكب بفضل جهاز ” هاربس ” لقياس الطيف الضوئي التابع للمرصد الأوروبي في تشيلي، وتبين للعلماء أنه يتم دورة واحدة حول نجمه القزم في 9 أيام و9 أعشار من اليوم.

ويستعد العلماء لبدء عمليات المراقبة بالتلسكوب الأوروبي الضخم ” إي إي إل تي ” الموجود في المرصد الأوروبي في تشيلي، لدراسة ما إذا كان الكوكب يتمتع بغلاف جوي كاف لحماية سطحه من أشعة إكس.

ويبحث العلماء تركيبة الغلاف الجوي ومعرفة ما إن كان يحتوي على بقايا من الأكسجين أو المياه أو غاز الميثان، وهي عناصر متصلة بالحياة بشكل وثيق.