علماء فضاء يكتشفون كوكبا جديدا صالحا للحياة
اكتشف علماء فضاء كوكبا جديدا صالحا للحياة في مسافة قريبة جدًّا من الأرض.
وأطلق المرصد الأوروبي الجنوبي، على هذا الكوكب الصغير اسم ” روس 128 بي ” ، مشيرا إلى أنه يبعد 11 سنة ضوئية عن الأرض، وهي مسافة ضئيلة جدًّا في المقاييس الفلكية.
ورصد هذا الكوكب بفضل جهاز ” هاربس ” لقياس الطيف الضوئي التابع للمرصد الأوروبي في تشيلي، وتبين للعلماء أنه يتم دورة واحدة حول نجمه القزم في 9 أيام و9 أعشار من اليوم.
ويستعد العلماء لبدء عمليات المراقبة بالتلسكوب الأوروبي الضخم ” إي إي إل تي ” الموجود في المرصد الأوروبي في تشيلي، لدراسة ما إذا كان الكوكب يتمتع بغلاف جوي كاف لحماية سطحه من أشعة إكس.
ويبحث العلماء تركيبة الغلاف الجوي ومعرفة ما إن كان يحتوي على بقايا من الأكسجين أو المياه أو غاز الميثان، وهي عناصر متصلة بالحياة بشكل وثيق.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح انهم علماء
الحين حنا بالأرض حروب وفسق ومشاكل وذلي رايقيين ياخذون رواتب يشوفون ذا الفضاء وش فيه الله المستعان
لو يقرون كتاب الله القراأن انحلت مشاكلهم مع الجن والفضاء والهم والحزن والمشاكل والبركة والرزق والراحة
والله الذي لا أله الا هو صلاة الفجر مع الجماعة وقراءة القرأن نص ساعة ولمحافظة على أذكار الصباح والمساء وكثرة الأستغفار بتشوفون فيها الي يجيك ابعد شهور
لكن ذا الجيل ماغير تفكيره عطني وعطيك الله لا يبلانا يفكرها تجارة الدنيا ان دعيت ولا صليت شهر ولا سنه ماجاني شي فأنا مالام لو سويت شي
اقرو القرأن حب لا تقروه كأنه مدير فوقك يراقبك تعرفون الفرق الله المستعان واستغفر الله لي ولكم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9867 ] نشر منذ 46 دقيقة
برؤح اعيش فيه لحالي
لا اشؤف واحد منكم ي اهل الارض
😂😂