افتتاح المعرض السعودي للتمويل والتقسيط بنسخته الثانية

ماهر بن علي(صدى):

للتوجه نحو التطوير الاقتصادي والاستثماري للمنشأت المحليه والعالمية بإضافه إلى فتح مجالات إستثمار وتدوير العمله في السوق السعودي ثم تنظيم المعرض السعودي للتمويل والتقسيط بنسخته الثانيه بعد النجاح المتألق للنسخه الأولى بمدينة الرياض بتنظيم وإشراف من شركة سماء المعارض ” skyExpo ” يضم المعرض أكبر الشركات المختصة بالتمويل والتقسيط والبنوك والاستثمار والاستشارات الهندسيه شركات التمويل شركات السيارات وشركات الطيران ويمثلها في هذه القطاعات بنك سامبا وبنك الرياض ومصرف إنماء وإيجارة والمتحدة للسيارات وRENAULTوالتوكيلات والجزيرة للسيارات.

بالإضافه إلى جميع الشركات الراغبه بفتح أفكار خلاقه في سوق العمل السعودي وجاءت فكرة المعرض السعودي للتمويل والتقسيط لجمع كل هذه الشركات تحت سقف واحد.

سيقام المعرض بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢١ولمدة ٣ ايام متتالية في أرض المعارض بالرياض وبحضور نخبة من أعرق الشركات وأهمها في السوق السعودي من القطاع العام والخاص.

وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعه في نهاية عام ٢٠٠٨م فقد بلغ إجمالي عدد شركات التمويل المرخص لها في المملكة٣٠٠ شركةوبإجمالي رأس مال ١’١٨مليار توزعت في مختلف مدن المملكةإذا أستحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بعدد ١٦٨شركةوبإجمالي رأس مال قدرة١٣،٨مليار وتليها مدينة جدةبعدد٩٢شركةوبإجمالي رأس مال ٣،١مليار ريال ثم مدينة الدمام بعدد٨شركات وبإجمالي رأس مال قدرة٠،٨ثم مدينتا الخبر ومكة المكرمة بعدد ٧شركات لكل منهماوبإجمالي رأس مال قدرة٠،٣مليار ريال.