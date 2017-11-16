مدرب الهلال يضم العابد والفرج لنهائي كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن رامون دياز، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال ضم اللاعبين نواف العابد وسلمان الفرج للقائمة المعسكرة بمقر النادي إلى جانب ياسر القحطاني والشلهوب ومحمد كنو، فيما خلت القائمة من اسم عبدالله الحافظ للإصابة، استعدادا للقاء أوراوا الياباني مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت بعثة فريق “ أوراوا الياباني ” قد وصلت إلى العاصمة ” الرياض، وكان في استقبال البعثة اليابانية مدير الاحتراف “ تركي المسند ” ، ومدير العلاقات العامة “ مساعد الجريّد ” .