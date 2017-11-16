رئيس زيمبابوي يرفض إعلان استقالته

هراري(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الجيش الزيمبابوي، أن الرئيس موجابي رفض الاستقالة، خلال لقائه مع جنرالات، بعد محاولة الجيش السيطرة على مقاليد البلاد خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن المصدر قوله: ” التقوا اليوم (الخميس) ورفض الاستقالة ” . وأضاف ” اعتقد أنه يحاول كسب الوقت ” .

ودعا زعيم المعارضة فى زيمبابوى مورجان تشانجيراى الخميس خصمه التاريخى موجابي إلى الاستقالة.

وقال تشانجيراى فى مؤتمر صحفى: ” روبرت موجابى يجب أن يستقيل لمصلحة شعب زيمبابوى ” ، ودعا إلى تطبيق ” آلية انتقالية ” لإجراء انتخابات حرة، لكنه أوضح أنه لم يتصل بالعسكريين ليبحث ذلك.