صفقة بين ترامب ونظيره الصيني للإفراج عن لاعبي كرة سلة

واشنطن(صدى):

ألمحت مصادر صحفية، إلى وجود صفقة من نوع جديد تتعلق، الإفراج عن مجموعة من لاعبي كرة السلة الأمريكيين، والذي تم توقيفهم خلال تسوقهم في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين، بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ودونالد ترامب.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه في ” تويتر ” ، هنأ فيها ثلاثة لاعبين لكرة السلة ينتمون إلى جامعة كاليفورنيا، بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الصينية خلال الساعات الماضية، إلا أن هناك شبهات تشير إلى صفقة من نوع جديد بين الزعيمين، الأميركي والصيني، للإفراج عن اللاعبين.

