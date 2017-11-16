بالفيديو.. عادل الكلباني داعما الهلال: الله يوفقهم

نواف السالم(صدى):

أعلن خطيب جامع المحيسن في الرياض الشيخ عادل الكلباني، دعمه ومؤازرته لفريق الهلال في نهائي أبطال آسيا، متمنيا التوفيق لهم لأنه ممثل الوطن، رغم أنه معروف عنه أنه مشجع نصراوي عتيد.

وبحسب فيديو في إحدى الجلسات الشخصية، ظهر الكلباني مرتشفا الشاي إذ طالبه المصور بالدعاء للهلال – بممازحة الهلاليين قائلا: ” صحيح العالمية صعبة قوية ” ، قبل أن يستدرك: ” لكن الله يوفقهم ” .

ويواجه الهلال الشبت المقبل أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ويُعد الفوز بها طريقه إلى العالمية في كأس العالم للأندية.