وصول نيسان ليف الكهربائية للشرق الأوسط بمعرض دبي للسيارات

أبو ظبي(صدى):

دخلت نيسان بكل ثقلها في معرض دبي للسيارات حيث طرحت موديلات جديدة وتجريبية بالمعرض الدولي وجاء تركيزها الأكبر على تقنية القيادة الذاتية وتكنولوجيا المستقبل في التنقل الذكي كما شمل الكشف عن موديلات جديدة تقديم موديل نيسان ليف الكهربائي الجديد لأول مرة بالمنطقة، وذكرت الشركة ان التنقل الذكي وسيلتها لجعل القيادة أكثر أماناً وتميز ومتعة.

وتجمع ليف بين كونها سيارة تحقق الأمان وتوفر تكنولوجيا الأمان وبين كونها سيارة تعمل بمنظومة دفع كهربائية هجينة كما أنها توفر تكنولوجيا اتصال مميزة, وتعتمد السيارة على تصميم أكثر ديناميكية وعلى مدى تنقل أكبر والسيارة مزودة بتكنولوجيا الضغط على دواسة الوقود لتشغيل السيارة وتوقيفها وتسريعها وتقليل سرعتها بلمسة واحدة كما ينتظر أن تكون ليف جزء من أسطول سيارات اكسبو 2020 حيث باتت نيسان شريك رئيسي في هذا الحدث.

كما طرحت نيسان الطراز التجريبي بليدجلايدر وهي سيارة تتمتع بتصميم مستقبلي وأداء عالي وهذه السيارة ستتمتع بسرعة 190 كمساعة في زمن قدره 5 ثواني فقط كما قدمت الشركة نسخة Midnight من موديل ماكسيما الجديد بجانب موديلات نيسان باترول وباترول نيسمو وباثفايندر وإكس-تريل وكيكس وميكرا وألتيما وGT-R نيسمو وGT-R وباترول سوبر سفاري و370Z.