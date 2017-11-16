وافد عربي بالكويت يحاول الإفلات من جريمة الدعارة بكذبة ” طريفة “

خالد الظفيري(صدى):

أدعي وافد من جنسية عربية، أنه مصاب بمرض المشي أثناء النوم، خلال مداهمة رجال الأمن في الكويت لأحد أوكار الدعارة بمنطقة الجليب.

وكشف مصدر أمني ملابسات الواقعة الطريفة أن الوافد العربي تظاهر بأنه نائم، وحينما طلبت الشرطة منه مرافقتهم ردد عبارة: ” أنا فين؟! الظاهر الحالة جتني، ومشيت وأنا نائم ” .