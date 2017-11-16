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وافد عربي بالكويت يحاول الإفلات من جريمة الدعارة بكذبة ” طريفة “

وافد عربي بالكويت يحاول الإفلات من جريمة الدعارة بكذبة ” طريفة “
خالد الظفيري(صدى):

أدعي وافد من جنسية عربية، أنه مصاب بمرض المشي أثناء النوم، خلال مداهمة رجال الأمن في الكويت لأحد أوكار الدعارة بمنطقة الجليب.

وكشف مصدر أمني ملابسات الواقعة الطريفة أن الوافد العربي تظاهر بأنه نائم، وحينما طلبت الشرطة منه مرافقتهم ردد عبارة: ” أنا فين؟! الظاهر الحالة جتني، ومشيت وأنا نائم ” .

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38090 ] نشر منذ 43 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14106 ] نشر منذ 40 دقيقة

انا فين 🙂

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 35 دقيقة

انا في مصر الله يأخذك انت ومن على شاكلتك

[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 20 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، بإذن الله بعد ماتدخل بالسجن وتأخذ لك كم سنة وكم جلدة على السريع ، والإخوان

بالكويت ماهم مقصرين معك يقومون بالواجب وأكثر ، بعدها ياحفيد فرعون راح تتشافى من مرض

المشي وأنت نايم وراح تصير وزنيتك بسرير النوم من أحسن مايكون ، ياكراكيب خردة.

مع وافر المحبة.

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