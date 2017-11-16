وافد عربي بالكويت يحاول الإفلات من جريمة الدعارة بكذبة ” طريفة “
أدعي وافد من جنسية عربية، أنه مصاب بمرض المشي أثناء النوم، خلال مداهمة رجال الأمن في الكويت لأحد أوكار الدعارة بمنطقة الجليب.
وكشف مصدر أمني ملابسات الواقعة الطريفة أن الوافد العربي تظاهر بأنه نائم، وحينما طلبت الشرطة منه مرافقتهم ردد عبارة: ” أنا فين؟! الظاهر الحالة جتني، ومشيت وأنا نائم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38090 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14106 ] نشر منذ 40 دقيقة
انا فين 🙂
ابو راكان[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 35 دقيقة
انا في مصر الله يأخذك انت ومن على شاكلتك
الحربي[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 20 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، بإذن الله بعد ماتدخل بالسجن وتأخذ لك كم سنة وكم جلدة على السريع ، والإخوان
بالكويت ماهم مقصرين معك يقومون بالواجب وأكثر ، بعدها ياحفيد فرعون راح تتشافى من مرض
المشي وأنت نايم وراح تصير وزنيتك بسرير النوم من أحسن مايكون ، ياكراكيب خردة.
مع وافر المحبة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5489 ] نشر منذ 20 دقيقة
انت في المهندسين يا بتاع الفسيخ