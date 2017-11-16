شعراء وشاعرات الوطن يكسرون حاجز الـ 1000 بيت في مبادرة شعب يكتب قصيدة ملك

حسين العلي(صدى):

أجازت لجنة تحكيم مبادرة شعب يكتب قصيدة ملك حتى يوم أمس 1014 بيتاً شعرياً لشعراء وشاعرات سعوديين شاركوا في مجاراة بيتي مهندس الكلمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي دشن المبادرة الوطنية.

أكد ذلك، المتحدث الرسمي باسم لجنة تحكيم المبادرة، عبدالله ناصر العتيبي، موضحاً أن اللجنة رفضت أكثر من 400 بيت لم تحقق المواصفات الفنية الشعرية المطلوبة كالوزن والقافية والمعنى.

وبين العتيبي أنه حتى يوم أمس هناك ما يزيد على 200 بيت شعري ما زالت قيد نظر اللجنة، مؤكداً أن الموقع الرسمي للمبادرة يستقبل يوميا ما بين 70 إلى 130 بيتاً شعرياً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الموقع مستمر في استقبال المشاركات خلال 19 يوم أخرى قبل أن يغلق باب استقبال المشاركات، لتبدأ اللجنة التي يترأسها الشاعر والناقد والروائي عواض شاهر العصيمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد علي الحربي وبدر ابراهيم الغانمي والعتيبي نفسه، بترتيب القصيدة التاريخية في شكلها النهائي الذي سيراعي الوحدة الموضوعية والشكلية للنص قبل طباعتها في كتاب.

ومن جهته، دعا المدير التنفيذي للمبادرة محمد الدعجاني الجميع لتكثيف المشاركة على الموقع الرسمي للمبادرة http://qafalshaer.com/home لتحقيق التحدي في تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وتأكيد شعار المبادرة ” ملكنا يستاهل.. واحنا قد التحدي ” ، موضحاً أن تمديد فترة استقبال المشاركات على الموقع جاء استجابة لكثرة الطلبات من قبل الراغبين في المشاركة.

وكشف الدعجاني أن، موعد الحفل الختامي للمبادرة سيتزامن مع ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، في 3/4/1439هـ، الموافق 21/12/2017م.