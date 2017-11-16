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تعرف على أسماء المرشحين لوظيفة محاضر بجامعة الجوف

تعرف على أسماء المرشحين لوظيفة محاضر بجامعة الجوف
علي العنزي(صدى):

نشرت جامعة الجوف أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية لوظائف ” محاضر ” المعلنة بتاريخ 13/1/1439هـ .

وأوضحت الجامعة، أن على المرشحين مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 11/3/1439هـ، مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح على رأس الدراسة خارج المملكة فيمكن التواصل مع وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي على الإيميل ([email protected])، أما بقية المتقدمين فيمكنهم معرفة سبب الاستبعاد بالاتصال على الرقم التالي وقت الدوام الرسمي:
0146542270
0146542263
0146542570

 


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