تعرف على أسماء المرشحين لوظيفة محاضر بجامعة الجوف

علي العنزي(صدى):

نشرت جامعة الجوف أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية لوظائف ” محاضر ” المعلنة بتاريخ 13/1/1439هـ .

وأوضحت الجامعة، أن على المرشحين مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 11/3/1439هـ، مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح على رأس الدراسة خارج المملكة فيمكن التواصل مع وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي على الإيميل ([email protected])، أما بقية المتقدمين فيمكنهم معرفة سبب الاستبعاد بالاتصال على الرقم التالي وقت الدوام الرسمي:

0146542270

0146542263

0146542570