كلية العلوم بجامعة الأمير سطام تنظم ” اليوم العالمي للسكري “

سعيد العجل(صدى):

نظم طلاب قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بالتعاون مع مستشفى دار الشفا بالرياض يوم توعوي عن (اليوم العالمي للسكري)، وزعت خلاله بروشورات عن المرض وأنواعه و طرق تشخيصه، وتم قياس بعض المؤشرات الحيوية لدى المراجعين.

وأشرف على الفعالية تنظيما و دعما البروفسور/فارس العنزي استشاري واستاذ المناعة بالقسم، واقيمت الفعالية بـ 3 مواقع مختلفة، و تأتي ضمن برنامج خدمة المجتمع التي تحرص عليه الجامعة.