بالصور.. الداخلية تطلق حملتها الثانية ” وطن بلا مخالف ” وتدعو المخالفين لسرعة الاستفادة منها

تقرير وتصوير تركية البدر(صدى):

عقد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ومتحدثي الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. مؤتمرا صحفيا عصر اليوم، حيث أوضح اللواء منصور التركي، أن 140 جنسية استفادت من المهلة الممنوحة لهم لمغادرة البلاد.

وأضاف ” التركي ” ، خلال المؤتمر أن أغلبية المستفيدين كانوا من الباكستانيين، ومن بينهم 12% من مصر، و8% من المغرب، و7% من بنجلاديش و4% من تركيا والجزائر، و2% من الفلبين وإندونيسيا.

وأكد اللواء التركي أن المخالفين من الجنسيات الذين بادروا بالمغادرة عبر المنافذ، كان أكثريتهم من تركيا والمغرب ومصر والجزائر، وأنه بنهاية المهلة سيكون هناك حملات ميدانية لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم.

من جانبه قال الأستاذ خالد أبا الخيل (المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، إن الوزارة لديها برامج خاصة بالتوطين، وحوالي 800 مفتش لضبط المخالفين، متوقعا أن تنجح الحملة في مبتغاها.

وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للامن العام، العقيد سامي الشويرخ، أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف مخالف منذ انطلاق الحملة، أمس الأربعاء.

من جانبه قال العقيد بحري ركن ساهر الحربي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بان القوات المشاركة مع الجهات الأخرى في الحملة نفذت مهامها في المحافظات الحيوية.

وشدد على أنه يتم متابعة وتحديد هوية المقبوض عليهم، وأن رجال حرس الحدود يقومون بعمليات مسح وتمشيط للمخالفين في أماكن متفرقة .

وذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد لحرس الحدود، وفرز قوة مناسبة في كل محافظة حدودية تابعة للمنطقة، لا اعتراض عمليات التسلل.

كما تم تكثيف الجولات الميدانية وضبط مجهولي الهوية، حيث بلغ عدد محاولات التسلل 21 ألف متسلل لداخل أراضي المملكة، منذ انطلاق الحملة في مرحلتها الأولى، بينما تم ضبط 2848 مخالفا داخل القرى الحدودية منذ بدا العام الحالي.

