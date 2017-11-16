الجهات الأمنية بحائل تحذر من التستر على المخالفين وتشغيلهم

محمد بن طحيطح (صدى):

حذرت الجهات الأمنية بحائل، المواطنين والمقيمين من التستر وإيواء المخالفين نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أوتشغيلهم أو تقديم الدعم لهم.

وبدأت الجهات الأمنية بحائل حملتها اعتبارًا من أمس الأربعاء؛ لضبط المخالفين، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين ” مواطنين ومقيمين ” .

وأهابت بالتعاون مع الجهات الأمنية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين أو من يقدم لهم الدعم، وذلك بالاتصال على هاتف رقم ” 999 ” والتعاون لتحقيق شعار الحملة ” وطن بلا مخالف ” .