التحالف الدولي يعلن خسارة داعش 95 % من سيطرتها في سوريا والعراق

واشنطن(صدى):

فقد تنظيم داعش الإرهابي، نحو 95 % من الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ 2014، في العراق وسوريا أعلن ذلك التحالف الدولي لمواجهة داعش.

وأوضح التحالف الدولي أنه تم تحرير أكثر من 7.5 مليون شخص من داعش، وعاد 2.6 مليون نازح عراقي إلى ديارھم، ولم تقم داعش باستعادة متر واحد من الأراضي التي فقدتها.

وأكدأن تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب إلى سوريا قد توقف تقريبًا، وأن تعقب وإيقاف تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب عبر الحدود يتزايد.

وأشار إلى أن موارد داعش في الوقت الحالي باتت في أدنى مستوياتها حتى الآن، ويزداد عليهم الضغط.