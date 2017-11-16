تسريب صور لصحافيي بي بي سي وهم نائمون يغضب البريطانيين

لندن(صدى):

سرب أحد الصحافيين العاملين في قنوات بي بي سي البريطانية، صورا لزملائه في المكتب وهم نائمون أثناء عملهم، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع البريطاني، حيث إن قنوات البي بي سي يتم دفع رواتب العاملين فيها من الضرائب فهي تعتبر مملوكة للشعب.

ونشرت جريدة ” الصن ” البريطانية تقريرا اتهمت فيه صحافيي البي بي سي بأنهم يهدرون الأموال العامة، وبحسب الصحيفة، فإن ملتقط الصور علق بالقول: ” من الصعب جداً أن تعمل إلى جانب شخص وهو يزعجك بشخيره خلال النوم ” .

ويظهر في إحدى الصور رجل يرتدي غطاء على عينيه كالذي يستخدمه المسافرون على متن الطائرة، وذلك من أجل أن يحمي أعينه من ضوء المكتب، ويتمكن من النوم براحة ودون أي إزعاج، ووصفت جريدة ” الصن ” هذا الموظف بأنه ” وقح ” .