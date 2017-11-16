الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مفرح الريثي

حسن الجعفري(صدى):

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم الخميس، تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول مفرح بن يحي حبشان النجادي الريثي، أحد منسوبي حرس الحدود ، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، وأن استشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.