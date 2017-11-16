كيا ستينجر تتألق مع الماجد في معرض دبي الدولي للسيارات

دبي(صدى):

جاء معرض دبي الدولي للسيارات ليكون ساحة لتقديم مزيد من الموديلات الجديدة المميزة التي تنطلق لأول مرة في المنطقة ومنها موديل كيا ستينجر الجديد الذي سيبدأ مبيعاته خلال الفترة المقبلة من العام قبل نهايته, وتتميز السيارة بأناقة كبيرة وقوة مميزة بالنسبة لباقي موديلات كيا ويتم الترويج لها بكثافة في دول الشرق الأوسط وتحديد منطقة الخليج.

وتتميز السيارة بالقدرة على السيطرة عليها بسهولة وثباتها على الطرق ورشاقتها في نفس الوقت وتتمتع السيارة بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني أو محرك V6 سعة 3.3 لتر بشاحنين توربينيين وتبلغ قوة المحرك الأخير 370 حصان ويمكنها التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في4.9 ثانية .

كما تتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع كلا المحركين, وتنقل القوة للعجلات الخلفية من السيارة كما يتوفر لها تعليق ديناميكي مميز يمكن تعديله لتوفير ثبات كبير مع نظم أمان عديدة ومتنوعة.