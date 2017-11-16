بالصور.. عمل الرياض يضبط 162 مخالفة في قطاع الاتصالات

علي القحطاني(صدى):

نفذت وزارة العمل بمنطقة الرياض، جولات رقابية أسفرت عن ضبط ضبط 132 مخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، و30 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل، أحمد المطوع، أن الحملات التفتيشية ستشمل كافة القطاعات والأنشطة التجارية للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة.

وقال المطوع: يمكن لعملاء الوزارة الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم ” 19911 ” ، أو عبر تطبيق ” معاً للرصد ” على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

