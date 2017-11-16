بالفيديو.. الشرطة تعلن تفاصيل تحرش فتاة بعامل في الطائف
أعلنت شرطة مكة، اليوم الخميس، أن فيديو تحرش فتاة بأحد موظفي مطعم بالطائف أثناء استراحته خارجه، كان في أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية.
وأكدت الشرطة أنها تعرفت على هوية العامل وقامت بضبطه وسماع أقواله في مركز الشرطة المختص واتُّخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.
وظهرت الفتاة في الفيديو – الذي صوره شخص من سطح مبنى مجاور – وهي تقترب من مجموعة عاملين في مطعم أثناء استراحتهم في الخارج، ودنت من أحدهم بشكل لافت للنظر.
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 20 دقيقة
ايش ذنب العامل طيب والبنت ايش وضعها
M-512[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 13 دقيقة
فضحت نفسها وعائلتها غبية إنسانه منحطة للأسف الشديد إذا كانت نيتها غير سليمة طبعاً.