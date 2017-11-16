بالفيديو.. الشرطة تعلن تفاصيل تحرش فتاة بعامل في الطائف‎

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت شرطة مكة، اليوم الخميس، أن فيديو تحرش فتاة بأحد موظفي مطعم بالطائف أثناء استراحته خارجه، كان في أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية.

وأكدت الشرطة أنها تعرفت على هوية العامل وقامت بضبطه وسماع أقواله في مركز الشرطة المختص واتُّخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

وظهرت الفتاة في الفيديو – الذي صوره شخص من سطح مبنى مجاور – وهي تقترب من مجموعة عاملين في مطعم أثناء استراحتهم في الخارج، ودنت من أحدهم بشكل لافت للنظر.