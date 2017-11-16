مخترع سعودي يبهر العالم في ” منتدى مسك “

حمود العنزي(صدى):

أبهر المخترع السعودى مشعل هشام الهرساني، من جامعة الملك عبدالعزيز، المشاركين في منتدى مسك العالمي 2017، بمحاضرته لتشجيع وتحفيز الشباب على تقديم المزيد من الابتكارات والاختراعات التي تساهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقف المخترع ” الهرساني ” على خشبة المسرح واستعرض أهم مراحل حياته في عالم الاختراعات، وما قدمه من مساهمات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع منذ اختراعه الأول في عام 2000م، حتى آخر اختراع له بمجال الطاقة، والذي تم إهدائه باسم الشباب لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد إطلاق سموه مدينة ” نيوم ” بـ 72 ساعة فقط، مستشهدًا بكلمات سموه ” أن طموحنا عنان السماء ” ، ليصبح رصيده الابتكاري 42 اختراعًا وابتكارًا في مختلف المجالات، هادفًا لكسر حاجز 50 اختراعًا وابتكارًا بحلول عام 2020 م .