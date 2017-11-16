” الداخلية ” تعلن عدد الموقوفين وجنسياتهم

نايف السالم(صدى):

عقدت وزارتي العمل والداخلية وقطاعات الأمن العام والجوازات وحرس الحدود، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأت أمس الأربعاء.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن المهلة الخاصة للمخالفين امتدت لمدة 8 أشهر، موضحا أن الحملة مُددت بناء على طلب بعض ممثلي السفارات.

وأوضح التركي أن أكثر من 758 ألف شخص استفادوا من مهلة المخالفين، ورُحّلوا، من 140 جنسية، 20% منهم باكستانيون، و12% مصريون، و10% أثيوبيون وهنديون، و8% مغربيون، و7% بنجلاديشيون وسودانيون، و6 % يمنيون، و4% تركيون وجزائريون، و2% عراقيون وإندونيسيون وفلبينيون.