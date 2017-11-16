تقديم شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة لعدد من دول الشرق الأوسط

متابعات(صدى):

لم تكن شيفروليه كورفيت ZR1 الوحيدة الجديدة التي أعلنت شيفروليه طرحها في المنطقة العربية حيث أعلنت توفير طراز بولت الكهربائي الجديد لبعض أسواق المنطقة في خلال عام 2018 حيث سيمكن للعملاء حجز السيارات والحصول عليها خلال العام المقبل.

وذكرت الشركة أن شيفروليه بولت الكهربائية تعتبر سيارة من أهم السيارات في مجال السيارات الكهربائية في هذا القطاع وقالت الشركة أنها من أفضل السيارات الكهربائية في السوق اليوم بسبب مدى تنقلها وسعرها وعمليتها, ويمكن لهذه السيارة أن تقوم بالتنقل لمسافة 500 كم قبل الحاجة للشحن من جديد كما يمكن شحنها لمدة نصف ساعة والسير بها 150 كم كاملة.