القبض على مراهق أعتدى جنسياً على دجاجة

إسلام آباد(صدى):

ألقت الشرطة الباكستانية، القبض على مراهق يبلغ من العمر 14 عاما في باكستان بعد أن اتهمه جاره بالاعتداء الجنسي على دجاجة.

حيث احتجزت الشرطة المراهق من قرية بالقرب من جالالبور بمقاطعة البنجاب الباكستانية بعد توجيه اتهامات له بسرقة الدجاجة والاعتداء عليها جنسيا.

وذكرت الشرطة في بيان إعلامي ، أن الحادث الغريب وقع يوم 11 نوفمبر، وادعى صاحب الدجاجة أن المشتبه به سرق الدجاجة وأخذها إلى منزله قبل أن يعتدي عليها.

وأفادت الشرطة أن الفحص الطبي أظهر أنه تم الاعتداء على الدجاجة، كما أن المشتبه به اعترف بجريمته.