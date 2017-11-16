فطور جنوبي

الخميس 16
نوفمبر
يازينه😘مو الجراد اللي فوق☝😁😊😣
مشكلة العريكة..تنشب في الحنك.
حررااام عليك يازيزو💔😢.. العريكه لذيذه ولينه بس قليل اللي يزبطها 👍🏻
ههههه😊😊بس حلوه😁😊
الله يسعدكم جميع أهم شي عندي المبثوثة..
بالصحه والعافيه عليهم
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جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 1 ساعة
يازينه😘مو الجراد اللي فوق☝😁😊😣
Zezu[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكلة العريكة..تنشب في الحنك.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 55 دقيقة
حررااام عليك يازيزو💔😢.. العريكه لذيذه ولينه بس قليل اللي يزبطها 👍🏻
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 52 دقيقة
ههههه😊😊بس حلوه😁😊
Zezu[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يسعدكم جميع أهم شي عندي المبثوثة..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5487 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالصحه والعافيه عليهم