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بالصور.. ساعة يد باللغة العربية تثير ضجة بالفيسبوك

بالصور.. ساعة يد باللغة العربية تثير ضجة بالفيسبوك
نورة الشهري(صدى):

أثارت ساعة اليد بالأرقام العربية، التي اجتاحت موضة هذا الشتاء، ضجة واسعة بين المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وأظهرت الصور المنتشرة عبر ” فيسبوك ” ، ساعة اليدي التي تحولت الأرقام إلى عربية بطريقة مدهشة وروسومات رائعة، أثارت إعجاب الفتيات.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2992 ] نشر منذ 1 ساعة

الساعة شكلها بالأرقام روووعة *****

[ عدد التعليقات: 38080 ] نشر منذ 47 دقيقة

ممتازه ,,

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 دقيقتين

هذي الارقام غير عربية

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