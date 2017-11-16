بالصور.. ساعة يد باللغة العربية تثير ضجة بالفيسبوك
أثارت ساعة اليد بالأرقام العربية، التي اجتاحت موضة هذا الشتاء، ضجة واسعة بين المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .
وأظهرت الصور المنتشرة عبر ” فيسبوك ” ، ساعة اليدي التي تحولت الأرقام إلى عربية بطريقة مدهشة وروسومات رائعة، أثارت إعجاب الفتيات.
رااايق[ عدد التعليقات: 2992 ] نشر منذ 1 ساعة
الساعة شكلها بالأرقام روووعة *****
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38080 ] نشر منذ 47 دقيقة
ممتازه ,,
ابوريناد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هذي الارقام غير عربية