بالأرقام.. الهلال يتفوق على اليابانيين في البطولات الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

ينحاز التاريخ، إلي الهلال خلال مواجهاته مع الأندية اليابانية، في نهائيات البطولات الأسيوية، حيث لعب الهلال 3 نهائيات أمام الأندية اليابانية فاز بها جميعا.

ويسعي الهلال للفوز باللقب الآسيوي السابع، خلال لقائه مع أوراوا الياباني بعد غد السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال أول ألقابه القارية، كأس الكؤوس الآسيوية، بالفوز على ناجويا جرامبوس الياباني في نهائي نسخة 1996- 1997، بنتيجة (3-1).

وفي 2000 تفوق الهلال على جوبيلو إيواتا الياباني (3-2) وفاز بلقب دوري الأبطال.

وفاز الهلال ببطولة السوبر الآسيوي عام 2000 بعد فوزه على وشيميزو الياباني بالفوز ذهابا 2/1 في اليابان، والتعادل في الإياب 1/1 في الرياض.