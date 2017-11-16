بالفيديو.. ” نبراس ” تقدم عرضًا توعويًا لأضرار عقار الليريكا

سعيد العجل(صدى):

يستخدم عقار ” ليريكا ” كمسكن قوي لآلام الأعصاب والعظام، وللألم الناجم عن تلف بعض الأعصاب بسبب السكري أو عدوى القوباء المنطقية، ويستخدم للآلام العصبية الناجمة عن إصابات الحبل الشوكي، إضافة إلى أنه مضاد إلى الصرع.

ونشرت المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، مقطع فيديو تعريفي لعقار ” ليريكا ” ، ودواعي استخدامه، وأضراره، باعتباره دواء مسكن لآلام الأعصاب والعظام المزمن، محذرة من أنه قد يصيب متعاطيه للإدمان عند إساءة استخدامه.

وحذرت ” نبراس ” من أن العقار قد يؤدي سوء استخدامه إلى تشوهات الأجنة عند المرأة الحامل، وأيضًا صعوبة في النوم، والإصابة بالغثيان والإسهال والصداع، وكذلك إلى الانفعال الزائد والأرق والتعرق، والإدمان.

وأكد مقطع الفيديو أنه ” يمنع صرف هذا الدواء إلا بعد استشارة طبيب وبموجب وصفة طبية ” .