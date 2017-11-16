شركة مشغلة للقطارات تعتذر علنًا للركاب في طوكيو

طوكيو(صدى):

اعتذرت الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية ” تسوكوبا إكسبرس ” في طوكيو للركاب بعدما غادر الثلاثاء من هذا الأسبوع أحد القطارات قبل موعده المحدد بعشرين ثانية.

وأعربت إدارة الشركة في بيان إلكتروني عن أسفها إزاء الازعاج الشديد الذي تسببت به لعملائها الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالقطار لمغادرته في ” وقت مبكر جدًا ” عن موعده، واضطرارهم لانتظار القطار التالي لأربع دقائق.

وأوضحت الشركة أن قائد القطار لم يتحقق بشكل صحيح من الجدول الزمني للتحرك ما أدى إلى مغادرته مبكرًا، مشيرة إلى أنها شددت على قادة القطارات ضرورة الالتزام بالتعليمات الرئيسية في المستقبل.