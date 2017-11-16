بعد رفض الأخضر المشاركة.. توقعات بتأجيل بطولة كأس الخليج العربي

نواف السالم(صدى):

توقع العديد من المتابعين للكرة الخليج، أن إقامة النسخة 23 من بطولة كأس الخليج العربي، بات أمرًا صعبًا، بعد أن رفض المنتخب الأخضر ونظيره الإماراتي المشاركة فيه، وذلك لأن اللائحة تنص على مشاركة 5 منتخبات على الأقل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لكرة القدم قد منح الأبيض فرصة حتى نهاية الشهر الجاري على أمل رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.

واتفق مجلس الإدارة خلال الاجتماع، على أنه في حالة عدم رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية، سيتم تأجيل النسخة 23، لأجل غير مسمى.