بالصور.. اختتام مناورات تمرين ” مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017 “

سعيد العجل(صدى):

اختتمت اليوم مناورات التمرين المشترك ” مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017 ” الذي أقيم في قاعدة (الظفرة) الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة .

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين العقيد الطيار الركن / محمد بن لفاء المطيري أن هذة المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة ، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافيه وعلى أعلى درجات السلامة ، مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي .