الأمير هاري يكسر القواعد الملكية

لندن(صدى):

أثار الأمير هاري ضجة في بريطانيا بتكسيره للقواعد الملكية خلال الاحتفالات بـ ” يوم الذكرى ” ، في بريطانيا التي ترأسها الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، بالنيابة عن والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتم نشر صور الأمير هاري التي تظهره في اللباس العسكري ولكن ما أثار ضجة بين الناس هو امتناعه عن حلاقة ذقنه خصوصاً في مناسبة مهمة جداً كهذه في بريطانيا.

وأشارت مصادر إعلامية بريطانية إلى أن القانون البريطاني يمنع الجنود من الظهور باللحية، إلا في بعض الحالات النادرة، كأن يعاني الجندي من مرض في الجلد، أو لديه أسباب دينية قوية للحفاظ عليها.

يذكر أنّ الأمير البالغ من العمر 33 عاماً كان قد تقاعد من الخدمة العسكرية منذ عامين تقريباً، وهو الآن يتحضر للاحتفال بزفافه.

