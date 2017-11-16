6 حكام يديرون نهائي الآسيوية السبت

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم الحكام الذي سيدير ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال أوراوا الياباني، مساء يوم بعد غد السبت.

وسيدير اللقاء الحكم الأردني أدهم مخادمة، وبعاونه كل من السنغافوري محمد تقي الدين حكمًا إضافيًا أولاً، والسيريلانكي كريشانتا بيريرا حكمًا إضافيًا ثانيًا، وسيساعدهم أحمد الروال وعيسى العماوي كحكمين مساعدين و”يوسف الجراروه” حكمًا رابعًا،وسيراقب المباراة يوين مون تشين من هونغ كونغ، بينما يراقب الحكام البحريني عبد الرحمن الديلاوار.

ومن المقرر أن يحل أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفًا على الهلال يوم 18 نوفمبر الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في أرض أبناء الساموراي يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان الهلال قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بيروزي الإيراني بنصف الآسيوية، في حين حجز أوراوا ريد دايموندز مقعده عقب تغلبه على شنغهاي الصيني.