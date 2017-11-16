المولد يعود للتدريبات بعد الإصابة ويبرئ هوساوي

نواف السالم(صدى):

أعرب فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن ندمه على المشاركة في مباراة الهلال بالدوري للمحترفين، والتي شهدت تعرضه للإصابة في مفصل القدم بعد ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب .

وقال المولد أن زميلَه أسامة هوساوي مدافع الهلال بريء من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريقين، مؤكداً أن هوساوي اتصل به فور نهاية المباراة للاطمئنان عليه .

وعاد المولد للتدريبات الجماعية برفقة باقي اللاعبين، استعداداً لمواجهة الشباب في الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها غداً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .