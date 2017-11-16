اليوم.. عجلة الدوري تعود للدوران بعد توقف 11 يومًا

نواف السالم(صدى):

تعود عجلة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس، للدوران بعد توقف دام 11 يومًا، يخوض المنتخب الأول لكرة القدم معسكراً تحضيرًا، في العاصمة البرتغالية لشبونة استعداداً لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وسيفتتح فريق القادسية مواجهات الجولة العاشرة بالدوري السعودي مع الباطن، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويسعى القادسية الذي يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، التقدم مرتبتين والمنافسة على فرق المقدمة خاصة وأن الباطن لديه 13 نقطة بالمركز الخامس.

القادسية فاز في آخر مباراة على التعاون، بينما خسر الباطن أمام الرائد، لذا سيكون اللقاء قوياً بين الفريقين للمنافسة على النقاط الثمينة في عاشر جولات المسابقة التي يحمل لقبها فريق الهلال.