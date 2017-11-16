ورش عمل تدريبية بتقنية البنات في المدينة ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

المدينة المنورة(صدى):

أقيمت ورش عمل تدريبية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال المقام بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة تستهدف متدربات وخريجات الكلية أول أمس الثلاثاء حيث لاقت إقبالا كبيرا منهن .

حيث قدمت عندليب عويضة المدربة المعتمدة في مركز الموهبة والإبداع بجامعة طيبة ورشة عمل بعنوان مهارات التسويق والمبيعات وإدارة وتخطيط المستهدفات ووضحت عندليب أن الورشة تهدف إلى التعريف بكيفية التسويق و المبيعات ومجالات المبيعات، والتفريق بين التسويق والبيع .

وكذلك قدمت أسراء سليم مدربة التسويق والتنمية ومستشارة تدريب في صندوق المئوية دورة بعنوان أسس تأسيس المشاريع وقد صرحت المتدربة سحر بأن الدورة لاقت استحسانها وحصلت على معلومات مفيدة ومحفزة لعمل مشروعها الخاص والطريقة الصحيحة للبدء والتنفيذ.

بلغ عدد المستفيدات من ورش العمل قرابة 70 متدربة وخريجة .