الكلية التقنية للبنات ومعهد ريادة الأعمال النسائي يقيمان ملتقى ريادة الأعمال بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني النسائي بالمدينة وتضمنت فعاليات هذا الأسبوع إقامة ملتقى ريادة الأعمال يوم الأثنين الموافق ٢٤-٢-١٤٣٩ .

يهدف الملتقى إلى التعريف بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع دخول المرأة لسوق العمل واستهدف الملتقى متدربات وخريجات الكلية ورائدات الأعمال .

وبعد الترحيب بالحضور الذي بلغ عددهم قرابة ١٥٠ شخصا، اُفتتح الملتقى بالتعريف بمن هم رواد الأعمال والذي قدمته الأستاذة نسرين قطان مديرة البرامج الريادية بمنظومة نماء المنورة حيث تطرقت لتعريف معنى الريادة وصفات رواد الأعمال والفرق بين الموظف ورائد العمل، ومن ثم عرفت الأستاذة أسماء الجهني بالدعم الذي يقدمه معهد ريادة الأعمال الوطني النسائي وخطوات التقديم للحصول على الدعم، واستكمالا لفعاليات الملتقى عُرضت قصص نجاح لسيدات دخلن سوق العمل حيث عرضت رائدة الأعمال فاطمة الشويمان فيديو تعريفي عن بداية مشروعها وافتتاحه وقصة النجاح لدار تصميم الازياء f.sh couture ، ثم روت خريجة الكلية التقنية/سمر الحربي لقصة نجاحها بمشروعها تنظيم حفلات الزفاف LiLy rose والتحديات التي واجهتها لتحقيق حلمها و من ثم دخولها لعالم التصوير وحصولها على شهادة مدربة معتمدة في مجال التصوير .

واستضاف الملتقى الدكتورة/فاطمة جبران رئيسة قسم التصميم الداخلي بكلية علوم الاسرة بجامعة طيبة والتي قدمت دورة بعنوان الأفكار الإبتكارية والتي تهدف الى تشجيع ابتكار الأفكار و طرق تحقيقها.

وقد اختتم الملتقى بشكر رعاة الملتقى وتكريمهم .

ومن جانبها أوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة أ/ فاطمة بولاقي أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ٢٢٪؜ الى ٣٠٪؜ والتشجيع على العمل الحر .