حملات استباقية للرقابة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية

طلال الغامدي(صدى):

كثفت الفرق الرقابية جولاتها بمختلف مناطق المملكة بوزارة التجارة والاستثمار للرقابة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية، وذلك للتحقق من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية والتي قد بدأتها قبل دخول موسم الشتاء، وقادت نتائجها لتنفيذ 3728 زيارة تفتيشية، وضبط وحجز 872 جهاز غير مطابق للموصفات، ومخالفة 92 منشأة تجارية.

وتقوم الوزارة بضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة لما تسببه من مخاطر وأضرار ناتجة عن استخدامها مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد عرض أي منتجات مخالفة للنظام يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين على التأكد بأن تتضمن المدافئ المنزلية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد 220 فولت، وأن لا تتجاوز القدرة 2500 واط، مع منح المنشأة للمشتري ضماناً لمدة سنتين على السلعة، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضليل بين البيانات المدونة على العبوة الخارجية “الكرتون” والأخرى المكتوبة على المدفئة نفسها، وأن يكون دليل الاستخدام أو التعليمات مكتوباً باللغة العربية .

كما تنصح الوزارة باقتناء المدفأة الأكثر حماية والتي تحتوي على وسائل الأمان كزر الإطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال في المدافئ، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفئة، والشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.