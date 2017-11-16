6 أسباب تدفعك للارتباط بالشخص الخطأ

متابعات(صدى):

تبحث الكثيرات عن فارس الأحلام الذي يحلمن به، ولكنهن يصطدمن دائماً بالشخص الخطأ. ولكن لحسن الحظ، عندما تعرفين الأخطاء التي ترتكبينها خلال بحثك عن الرجل المناسب، والتي وضحتها أخصائية أجتماعية ، ستتمكنين من تفاديها في المرة المقبلة ومن الوقوع في شباك الفارس الصحيح.

1- تقديرك لنفسك ضعيف

في كثير من الحالات، تقع النساء في حب الرجل الخطأ لأنهنّ في الواقع يتصارعن مع ضعف تقديرهن لأنفسهن. ففي دراسة أجريت عام 2014، وجد الباحثون أن حوالى 50% من النساء غير سعيدات بشكل جسدهن، و80% منهن ينظرن إلى المرآة ويشعرن بالخيبة والنفور من الذات. مع هذه المشاكل، لا عجب أن المرأة ستقبل بالرجل الخطأ في حياتها.

2- الخوف من الوحدة

من الأسباب الأخرى والقوية التي تدفع المرأة إلى اختيار رجل خطأ هو الخوف من البقاء وحيدة. في الواقع، أظهرت الدراسات أن الكثير من النساء يفضّلن الاستمرار في علاقة لا تولد لهنّ السعادة ولا الرضى فقط لأنهن يخفن البقاء وحيدات.

3- الخوف من الالتزام

الخوف من الالتزام هو من الأسباب الأخرى والقوية التي تدفع المرأة إلى الارتباط بالشخص الخطأ. فكثير من النساء مثلاً يسعين عمداً إلى الارتباط بالشخص الخطأ، الذي لا يسعى إلى الارتباط أو الالتزام بعلاقة جدية، ويتفادين بذلك أن يُصبن بالأذى. في هذه الحالة، على المرأة أن تتخلص من مخاوفها لتتمكن من النجاح في علاقة حقيقية مع شخص مناسب.

4- الاعتقاد بأنها يمكن أن تغيّره

تظن بعض النساء أنهن سينجحن في تغيير الرجل الذي تعرّفن إليه بعد الزواج، أي العادات السيئة التي لا يحببنها فيه كالتدخين وأسلوبه في اختيار الملابس وعلاقته بوالديه… ولكن هذه الفكرة خاطئة، لأن المرأة لا تستطيع أن تغيّر الرجل، بل عليها أن تتعلم تقبّله بمساوئه وأن تركز على خصاله الحسنة، وإلّا يجب أن تنفصل عنه قبل تطور الأمور.

5- أولويات خاطئة

لا شك في أن المرأة ستنجذب إلى الشخص الخطأ إن كانت تركز على أولويات خاطئة. فقد تهتمّين مثلاً بالملابس التي يرتديها وكم من المال يجني، متجاهلة أموراً أهم كأخلاقه ومعتقداته والقيم التي يتمسك بها.

6- تجاهل الرايات الحمراء

من النساء اللواتي يرتبطن بالشخص الخطأ أيضاً أولئك اللواتي يتجاهلن الرايات الحمراء التي يمكن أن تصدر عن الرجل. العنف والإهانة وقلة الاحترام وأسلوب الغيرة والفظاظة وحب التملك هي صفات يجب أن تتنبّه إليها المرأة جيداً، وألا تكمل مع رجل يحملها، لأنه دون شك خيار خاطئ.