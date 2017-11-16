  • الخميس 16

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. جماهير سعودية تقف مع الزعيم ضد اراواء الياباني

جماهير سعودية تقف مع الزعيم ضد اراواء الياباني

جماهير سعودية تقف مع الزعيم ضد اراواء الياباني
نواف السالم(صدى):

ساندت العديد من الجماهير بالمملكة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نادي الزعيم في مباراته المقبلة أمام نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، في مباراة الذهاب المقرر لها في العاصمة الرياض السبت المقبل.

وتأهل الزعيم لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بيروزي الإيراني بنصف الآسيوية، في حين حجز أوراوا ريد دايموندز مقعده عقب تغلبه على شنغهاي الصيني.

ومن المقرر أن يحل أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفًا على الهلال يوم 18 نوفمبر الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، على أن يقام الإياب في أرض أبناء الساموراي يوم 25 من الشهر ذاته.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا مو الجماهير السعوديه جمهور الطواقي بس لأن مالهم خاتمه لو وقفنا مهم راح يبهذلونا زعيم آسيا وأبطال آسيا وزعيم البطولات وينسوا فضل الجماهير بمختلف ميولهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *