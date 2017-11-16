صور| تكريم المعلم المتميز بمدرسة معن بن عدي الابتدائية خلال الاجتماع الشهري

عيسى الجديبا(صدى):

عقدت مدرسة معن بن عدي الابتدائية اجتماعها الشهري بالمعلمين اليوم الخميس وترأس الإجتماع الوكيلعبدالرحمن الأسمري حيث ناقش المعلمين في عدة أمور تتعلق بالمدرسة وأبنائنا الطلاب، وتأكيد الحرص على الحضور المبكر وعدم التأخر عن الحصص والاهتمام بالإشراف في الفسحة.

كما حث المعلمين على تطبيق إستراتيجية التعلم النشط ومتابعة كتاب النشاط، وفي نهاية الاجتماع تم تكريم المعلم المتميز لهذا الشهر وحصل عليها الأستاذ المتميز سامي النعصي معلم مادة الرياضيات وكانت الجائزة جوال آيفون 8 ، كما سيكون في كل نهاية شهر جائزة يحصل عليها المعلم المتميز.