7 لاعبين بالمملكة يحجزون أماكنهم في دور ربع النهائي ببطولة الرياض الآسيوية

نواف السالم(صدى):

بإشراف من الاتحاد الآسيوي، وباستضافة الاتحاد السعودي للتنس على ملاعب معهد إعداد القادة، تمكن 7 لاعبين بالمملكة من حجز أماكنهم في الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة الرياض الآسيوية الأولى لكرة المضرب تحت 14 سنة، وهم قاسم العبيدان، بدر إدريس، فهد العتيبي، عبدالعزيز الراجح، عمرو الراجح، محمد الجزيري وعبد اللطيف المبرزي.

وصعد اللاعبان السعوديان قاسم العبيدان، وعبدالعزيز الراجح، بتجاوزهما اللاعبين سليمان المسفر، وإبراهيم السويدان، بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (1/6-6/0).

وتأهل اللاعبان السعوديان نواف السويدان، وطارق الرميح، لدور الأربعة بعد فوزهما على زملائهما فيصل العتيبي، وفهد العتيبي، بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (5/7-6/3).

وكان قد تأهل الثنائي السعودي محمد الجزيري، وعبد اللطيف المبرزي، في زوجي البطولة ذاتها، لدور نصف النهائي بعد فوزهما على اللاعبين السعوديين عمرو الراجح والهندي انشومان بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (3/6-6/3).