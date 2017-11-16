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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم بحي السويدي في الرياض

بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم بحي السويدي في الرياض
حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو عملية سطو مسلح على مطعم ” التنهات ” وسرقة صندوق الكاشير بحي السويدي في الرياض مساء أمس الأربعاء دون تعقيب من الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

ويوضح المقطع شخصان يدخلان المطعم ويطلق أحدهما النار باتجاه عامل الكاشير دون أن يصيبه، فيما يقوم الآخر بسرقة الصندوق وفرا هاربين .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

عادي متعووده دايمن هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 47 دقيقة

مت من الضحك من استمرار هذه المقولة
ناس تكذب وتصدق الكذبة

[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 44 دقيقة

الوضع زاد عن حده البزوره هذولا ماعاد يفهمون ولايفكرون في مستقبلهم وسمعة اهلهم

[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 33 دقيقة

امن وامان غصب عليك ياحوثي واذا مو عاجبك روح عند المجوس ربعك😏

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