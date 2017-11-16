بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم بحي السويدي في الرياض
كشف مقطع فيديو عملية سطو مسلح على مطعم ” التنهات ” وسرقة صندوق الكاشير بحي السويدي في الرياض مساء أمس الأربعاء دون تعقيب من الأجهزة الأمنية حول الواقعة .
ويوضح المقطع شخصان يدخلان المطعم ويطلق أحدهما النار باتجاه عامل الكاشير دون أن يصيبه، فيما يقوم الآخر بسرقة الصندوق وفرا هاربين .
عنتر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
عادي متعووده دايمن هههههههههههههه
الأمن والأمان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 47 دقيقة
مت من الضحك من استمرار هذه المقولة
ناس تكذب وتصدق الكذبة
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 44 دقيقة
الوضع زاد عن حده البزوره هذولا ماعاد يفهمون ولايفكرون في مستقبلهم وسمعة اهلهم
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 33 دقيقة
امن وامان غصب عليك ياحوثي واذا مو عاجبك روح عند المجوس ربعك😏