بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم بحي السويدي في الرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو عملية سطو مسلح على مطعم ” التنهات ” وسرقة صندوق الكاشير بحي السويدي في الرياض مساء أمس الأربعاء دون تعقيب من الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

ويوضح المقطع شخصان يدخلان المطعم ويطلق أحدهما النار باتجاه عامل الكاشير دون أن يصيبه، فيما يقوم الآخر بسرقة الصندوق وفرا هاربين .

