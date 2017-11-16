بريطانيا تحمل الحوثيين ماسأة ملايين المدنيين باليمن

لندن(صدى):

دعت الخارجية البريطانية، الخميس، كافة الأطراف لضمان السماح فورا بدخول الإمدادات التجارية والإنسانية إلى اليمن لمنع خطر المجاعة والأمراض الذي يواجهه ملايين المدنيين

كما دعا المتحدث لاستئناف رحلات الأمم المتحدة فورا وإعادة فتح ميناء الحديدة، وسيطرة الحوثيين على أماكن مهمة تمنع وصول المساعدات للأهالي، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مانحة استجابة لنداء الإغاثة من الأمم المتحدة، ووفرت المساعدات الإنسانية البريطانية بالفعل مواد غذائية لنحو مليوني شخص، وماء نظيفا لأكثر من مليون آخرين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث ” إننا نشارك المملكة قلقها بشأن التهديد الأمني بسبب الصواريخ الباليستية، كالصاروخ الذي استهدفها في 4 نوفمبر. ونتفهم الحاجة لاتخاذ إجراء لمنع تدفق الأسلحة المتطورة إلى اليمن، بما في ذلك أهمية وجود مراقبة وضوابط فعالة ” .