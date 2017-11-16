بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ 32 المتأهلة للمونديال.. المغرب وحيدًا

ماجد محمد(صدى):

جاء تأهل بيرو على حساب نيوزيلندا، اليوم الخميس، في ملحق التأهل ليحسم نهائيا مستويات المنتخبات المشاركة إلى أربع مستويات، تشارك المملكة في المستوى الرابع إلى جانب المغرب، نيجيريا، أستراليا، اليابان، بنما، كوريا الجنوبية، صربيا.ويأتي اشتراك المغرب ” أسود الأطلس ” مع المملكة في مجموعة واحدة إلى استحالة مواجهته للأخضر كما ستجنبه القرعة مواجهة مصر أو تونس من المستوى الثالث باعتبارهما منتخبين ينتميان إلى القارة ذاتها.

وبذلك يتبين أن المغرب سيبقى بمفرده في وضع مؤكد قبل إجراء القرعة، إذ أنه سيكون من الصعب أن يواجه أي منتخب عربي آخر في دور المجموعات، حيث تحظر قواعد الفيفا وجود منتخبين من نفس القارة، باستثناء أوروبا، أو من نفس المستوى بمجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع مصر أو تونس (أفريقيا – مستوى ثالث)، مع السعودية (آسيا- مستوى رابع) في المجموعة ذاتها.

جاء ذلك بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018، والآن أصبح الجميع في انتظار قرعة النهائيات التي ستجرى بأول ديسمبر في حفل كبير. والمستويات الثلاث الأوائل في الجموعة هم: – المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.- المستوى الثاني: إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروغواي، كرواتيا، بيرو.- المستوى الثالث: أيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران، الدنمارك.