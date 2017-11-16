” المحامين ” العراقية تطالب البرلمان بسحب قانون زواج الأطفال

بغداد(صدى):

طالبت نقابة المحامين العراقيين، البرلمان بسحب مقترح قانون الأحوال الشخصية، الذي طرح قبل أسبوعين وتم التصويت عليه مبدئيًا معتبرة إياه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.

فقد أعلنت النقابة في بيان لها أنها “عقدت لقاء موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، مشيرة إلى أن الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحامين، بينوا في مداخلاتهم وآرائهم وتحليلهم بشكل مستفيض ما جاء في المقترح “.

وأضافت أن المقترح يؤدي إلى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن المقترح يلغي مبدأ المساواة أمام القانون الذي أقرته المادة 14 من الدستور “.

كما اعتبرت النقابة أن هذا المقترح يؤدي إلى ” جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم “.

أما الأكثر ” جدلاً ” في القانون، فهو ” النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة إلى أقل من التاسعة، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي “.

إلى ذلك، يؤدي المقترح إلى إلغاء حق الزوجة في التفريق القضائي حسب الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية النافذ، موضحاً أنه يؤدي إلى ” حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الأراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفى عنهم والدهم .