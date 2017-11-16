بالصور.. ” الاستراتيجية العامة للجوازات وسبل تفعيلها ” ورشة عمل بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أقامت جوازات منطقة الرياض بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير الإداري الخميس ورشة عمل بعنوان ” الاستراتيجية العامة للجوازات وسبل تفعيلها ” وذلك بحضور مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني .

تم شرح رؤية القطاع وخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية المرسومة بما يتواكب مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة (2030) وبحضور عدد من ضباط وقيادات جوازات المنطقة .

وقام مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بالمديرية العامة للجوازات العقيد دكتور طارق بن موسى العتيبي بشرح اهداف الرؤيا واستراتيجية قطاع الجوازات لتطبيق رؤية 2030 والأهداف ووصفها وطريقة تطبيقها في قطاع الجوازات.

واختتمت الورشة بتحديد التوصيات التي جاء من أهمها ضرورة مراجعة الأنظمة وتحديثها لتواكب رؤية المملكة 2030 وجمع التعاميم وتصنيفها وتبويبها ودراسة أراء العاملين والمستفيدين ومحاولة الاستفادة منها.