قائمة الـ 50 عالمًا المصرح لهم بالإفتاء في فضائيات مصر.. تعرف عليها

القاهرة(صدى):

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أنه تم الاتفاق مع الأزهر و دار الإفتاء لقصر الإفتاء بالفضائيات ووسائل الإعلام على 50 عالما فقط.

وأضاف أن المجلس تواصل مع دار الإفتاء والأزهر، لتحديد الفتوى واقتصارها على دار الإفتاء لضمان سلامتها، مضيفاً أن القوائم التي تم تحديدها بـ50 شخصية للظهور على الفضائيات، ستكون مفتوحة وليست مغلقة وقد ينضم إليها آخرون.

من جانب آخر تضمنت القائمة التي تم إعدادها عددا من أساتذة الأزهر ومسؤولي دار الإفتاء ومفتيين سابقين هما الدكتور علي جمعة والدكتور نصر فريد واصل، كما ضمت 30 عالماً رشحتهم مشيخة الأزهر، و20 آخرين رشحتهم دار الإفتاء.

وشملت القائمة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي مصر، والدكتور عبدالحليم محمد منصور عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع المنصورة، والدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر، والدكتور معاذ مصطفى، مدرس مساعد بالفقه المقارن جامعة الأزهر، والدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، وخطيب بالجامع الأزهر. وشملت القائمة كذلك الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي مصر، والدكتور محمد عبدالسميع بدير أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ أحمد ممدوح سعد رئيس قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، والشيخ عويضة عثمان سيد عويضة أمين مدير إدارة الفتوى الشفوية، ومحمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء، والدكتور علي عمر الفاروق مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الافتاء، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء.