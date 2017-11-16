بالصور.. مستشفى الدلم يحتفل بيوم الأشعة العالمي

حمود العنزي(صدى):

بحضور سعادة الأستاذ سعود الحامد مدير إدارة خدمات الاشعة بصحة الرياض، و بإشراف مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني ، نظم قسم الاشعة بالمستشفى احتفالية اليوم العالمي للاشعة. حيث افتتح الدكتور الدخيني، المعرض المصاحب وأطّلع على محتوياته.وذكر أن هذه الفعالية تأتي امتداد لتفعيل أيام سرطان الثدي والزهايمر والصيدلي العالمي موكدا أنهم يولون الجانب التوعوي اهتمام مضاعف تنفيذا لتوجيهات سعادة مدير عام الشوون الصحية بمنطقة الرياض.

من جهته أثنى الأستاذ سعود الحامد على التفاعل والجهود المبذوله لإخراج الفعالية بهذا التميز. وقدم دعوته للمستشفى بالمشاركه مستقبلاً في حفل اختتام اليوم العالمي للأشعة بمقر صحة الرياض.

و أوضح رئيس قسم الأشعة الأستاذ محمد راشد القبعان أنهم يهدفون لتوضيح تاريخ الأشعة وفوائدها وكذلك مخاطرها ، وذلك من خلال البرنامج التعريفي التي تم عرضه عبر الشاشات و توزيع المطويات التوعية على الزوار والمرضى.عقب ذلك كرمت إدارة المستشفى، الأستاذ سعود الحامد بدرع تذكاري تقديرا لجهوده في إنجاح الفعالية و لحرصه المستمر على كل ما فيه تطوير للخدمات المقدمة من خلال المستشفى.